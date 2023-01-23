『ryo様専用⭐︎天然石【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 16時 10分に出品され05月02日 16時 10分に終了予定です。即決価格は10,943円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャロアイトブレスレット5500円

ルチルブレスレット5500円

パックマイトブレスレット1500円

猫パーツ680 × 4

歯パーツ680 × 6

レピド、クロサイト200 × 2

合計19,700円

送料手数料

215+1970

=￼21885円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ryo様専用⭐︎天然石