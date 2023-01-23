『ryo様専用⭐︎天然石【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 16時 10分に出品され05月02日 16時 10分に終了予定です。即決価格は10,943円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
プラチナ pt900 リング サファイア ダイヤ 12.5号 7.43 g
¥ 34132
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¥ 9360
CHANEL ネックレス
¥ 11700
LOUIS VUITTON ホワイトゴールドダイヤピアス
¥ 37050
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Frederic Jean Duclosヴィンテージネックレス
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サファイアリングプラチナ
¥ 13500
18金 18金ピアス K18 レディース フープピアス 18KYG 刻印あり
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PT900 ルビー ダイヤ リング
¥ 65120
11.8mm 天然無処理 紫色 ラブラドライト ブレスレット
¥ 12220
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¥ 20910
極美品 Tiffany & Co. ピアス ティアドロップ シルバー 925
¥ 7441
落札価格10943円
787 入札履歴
終了
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