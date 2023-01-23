『リバーシブル☆リスファーシルク100％本毛皮リアルファーロングコートブラック系【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 11時 25分に出品され04月09日 11時 25分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 一押しはリバーシブルで使用できることです。



柔らかな手触りが魅力のリスファーを贅沢に使用したファーコートです。



裏地にはシルク100％使用した上質な一着。



リバーシブル仕様ですので、オケージョンやコーディネートに合わせて2wayでお召しになっていただけます。



お好きな方、お探しの方はこの機会に是非ご検討ください。







【仕様】

フロントボタン

ハンドポケット2

肩パッドなし

全日本婦人子供服工業組合連合会



※本物の商品ですのでご安心下さい。







素材表地 リスファー 裏地 シルク100％



サイズL〜LL相当

（※念の為、商品実寸をご参考下さい。）



商品実寸

着丈 ：約100cm

肩幅 ：約41cm

身幅 ：約58cm

袖丈 ：約71cm



カラーブラック系





【高級感のあるファー素材】

このコートは、柔らかいファー素材で作られており、見た目にも高級感があります。寒い季節にぴったりのアイテムです。



ダメージや使用感すくなく美品です。

まだまだ着て頂けるお品です。



#リバーシブル

#リス毛皮

#裏地シルク100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ リバーシブル☆リスファーシルク100％本毛皮リアルファーロングコートブラック系