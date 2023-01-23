『EMPORIO ARMANI 青色 マフラー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 35分に出品され03月31日 01時 35分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感のあるデザイン】

EMPORIO ARMANIのロゴが施された青色のマフラーは、シンプルながらもエレガントな印象を与えます。カジュアルなスタイルにも、フォーマルな装いにもマッチします。



【快適な素材】

アクリルとウールの混合素材で、肌触りが良く、保温性にも優れています。寒い季節にぴったりのアイテムです。



【お手入れ簡単】

手洗い可能で、ドライクリーニングも対応しているため、メンテナンスが簡単です。長く愛用できるマフラーです。



- 色: 青

- ブランド: EMPORIO ARMANI

- デザイン: ロゴ入り

- 素材: アクリル50%、ウール50%

- 洗濯表示: 手洗い可、ドライクリーニング可



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ EMPORIO

ARMANI

青色

マフラー