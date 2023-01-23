『Nikon DX AF-S NIKKOR 55-300mm 4.5-5.6GED【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 00時 56分に出品され03月24日 00時 56分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 片付けをしていたら出てきました。

詳しいことはわかりません。



カメラ買い取り業者に見てもらったところ、動作に問題はないがレンズにカビがあるとのことです。

現状品でお願いします。



写真にあるものが全てです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: キヤノン