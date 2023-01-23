『【新品】Skullcandy Crusher Evo 重低音ワイヤレスヘッドホン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 20時 24分に出品され03月21日 20時 24分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品】Skullcandy Crusher Evo 重低音ワイヤレスヘッドホン





音楽体験を革新する Skullcandy Crusher Evo が登場！

この新しい未開封のヘッドフォンで、音楽の新たな次元を体感しましょう。



圧倒的な重低音

Crusher Evoの最大の特徴は、驚異の重低音機能です。

センサーリーベース技術により、音楽に合わせてヘッドフォンが振動し、まるでライブ会場にいるような臨場感を感じます





低音調節スライダーで、あなたの好みの重低音を簡単に設定可能。

EDM愛好家から重低音マニアまで、誰もが満足できる以上を実現しました。



高クーラーと快適性の両立

中高音もしっかりと再現され、バランスの取れた音楽体験が可能です

また、柔らかいイヤーパッドと改良されたヘッドバンドにより、長時間の使用でも快適な装着感を提供します。



驚異のバッテリー性能

連続再生時間は最大40時間。

1週間の通勤や作業をこなせる驚異的な持続力です。

さらに、急速充電にも対応。わずか10分の充電で4時間の再生が可能です。



便利な機能

Bluetooth 5.0搭載で安定した接続

折りたたみ式で持ち運びに便利

USB-C端子採用で充電が簡単



幅広い用途に対応

音楽鑑賞はもちろん、ゲーム、映画鑑賞、オンライン会議など、あらゆるシーンで活躍します。



このCrusher Evoで、あなたの音楽ライフが劇的に変わります。

新品未開封のため、開封した瞬間から最高の音楽体験が始まります。

数量限定のため、お早めにお求めください！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スカルキャンディ