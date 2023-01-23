『REGAL 黒 ローファー 本革 worth collectimon【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 21分に出品され03月21日 09時 21分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



こちらのサイトでお譲りいただいたローファーですが、

普段23.5cmを履いていての24.0cm3Eは大きすぎたため、とっても形が良く惜しいですが出品します。



新品未使用でお譲りいただきましたので、そのままの表記です。



24cm 3E サイズです。

色はブラック



【スタイリッシュなデザイン】

REGALのローファーは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

本革を使用しており、耐久性と快適さを兼ね備えています。履くほどに足に馴染む感覚を楽しめます。



【快適なフィット感】

木製のシューツリーが付属しており、靴の形を保ちながら、快適なフィット感を提供します。



- ブランド: REGAL

- 色: 黒

- 素材: レザー

- スタイル: ローファー

- 装飾: 金具付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24cm

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ REGAL

黒

ローファー

本革 worth

collectimon