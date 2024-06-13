『大谷翔平 ドジャース公式 サインボール ディスプレイケース Fanatics製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 03時 30分に出品され03月11日 03時 30分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大谷翔平 ドジャース公式Fanatics製ボールディスプレイケース

（台座裏に公式グッズ証明ホログラム付き）



新品・未使用品です。

※ボール本体は付属していません。



Shohei Ohtani Los Angeles Dodgers Fanatics Authentic Sublimated Display Case with Image



横幅約12cm×奥行約10cm高さ約26cm 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>記念グッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファナティクス