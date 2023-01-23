『Vivienne Westwood RED LABEL チェスターコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 52分に出品され03月17日 07時 52分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Vivienne WestwoodのRED LABELは、独自のデザインと高品質な素材で知られています。このコートは、スタイリッシュでありながらも温かさを提供します。



【デザイン】

ベージュの色合いは、どんなコーディネートにも合わせやすく、着ていただくと裾が少しフレアになり

スタイル良く見えます

厚手のしっかりとしたコートです



【サイズとフィット感】

サイズは3で、ゆったりとしたフィット感が特徴です。重ね着にも適しており、冬のコーディネートに最適です。



- ブランド: Vivienne Westwood

- モデル名: RED LABEL

- 色: ベージュ

- ボタンデザイン: ロゴ入りボタン

- サイズ: 3



ご覧いただきありがとうございます。

クリーニング済みです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Vivienne

Westwood

RED

LABEL

チェスターコート