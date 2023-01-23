『COMME des GARCONS ヴィンテージ変形ジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 50分に出品され03月30日 16時 50分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド物のヴィンテージを多く取り扱う古着屋さんで購入したCOMME des GARCONSのヴィンテージ変形ジャケットです。



特殊な形してます。2002年代くらいのものだったと思います。



特に目立った傷等はありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ COMME

des

GARCONS

ヴィンテージ変形ジャケット