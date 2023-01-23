『Hip hop レコード 3点セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 20時 13分に出品され03月04日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Kendrick lamarのgood kid,m.A.A.d city、travis scottのjack boys、Utopiaの3点セットです。観賞用のため買いましたが、使わなくなったので売ります。jackboysのみシュリンクが剥がれておりますが、針は落としておらず未使用です。他二つはシュリンク付きの完全未使用です

バラ売り可能です。1枚5000円とさせてください。値下げ可能

#travisscott

#Kendricklamar

#hiphop 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>その他 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

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その他 タグ Hip

hop

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3点セット