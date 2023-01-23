『CADUNE コート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 02時 37分に出品され04月17日 02時 37分に終了予定です。即決価格は23,010円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の説明はありません



カラー···キャメル



袖下にチャックがついていて

とてもおしゃれに着こなすことができます。

川上桃子さんのInstagramで着用されています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CADUNE

コート