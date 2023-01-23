『【希少XL】ラルフローレン☆開襟シャツ オープンカラーシャツ ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 10時 38分に出品され03月05日 10時 38分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅商品情報

・ブランド： ポロラルフローレン

・色柄： オープンカラーシャツ

開襟シャツ

CALDWELL

ベージュ



・サイズ表記： XLサイズ

・素材：リネン100％

・状態： USED

使用感が非常に少なく美品です☆



✅サイズ詳細 （単位：cm）

平置き採寸

着丈 80cm

身幅 64cm

肩幅 51cm

袖丈 27cm



※多少の誤差は、ご容赦下さい。



✅購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



✅注意事項

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。



・万が一、コンディションに大きな見落としがあった場合は速やかにキャンセル承りますのでご連絡ください。





随時新たに出品していますので、下記リンクより全商品をご覧ください

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1157 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少XL】ラルフローレン☆開襟シャツ オープンカラーシャツ ベージュ