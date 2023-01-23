『バイク ヘルメット YAMAHA YJ-20 ZENITH【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 03時 31分に出品され03月11日 03時 31分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バイク ヘルメット YAMAHA YJ-20 ZENITH

使用回数5回 傷無し 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>セキュリティ・セーフティ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: Mサイズ

カテゴリ 車・バイク・自転車

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セキュリティ・セーフティ タグ バイク ヘルメット YAMAHA

YJ-20

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