『TRUE RELIGION USA製 太ステッチデニムジーンズ 紺/OW324【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 10時 19分に出品され03月23日 10時 19分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □商品説明

TRUE RELIGION トゥルーレリジョン USA製 太ステッチデニムジーンズパンツ ボトムス ストレート ローライズ ボタン開き 紺 ネイビー 古着 vintage ヴィンテージ



□素材



綿100％





□ブランド : TRUE RELIGION



□サイズ：30



□実寸（背面計測/平置き計測/ウエスト×2）





ウエスト : 42

股上 : 23

ワタリ幅 : 26

股下 : 78

裾幅 : 23





※実寸は平置きで計測しているため、多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。



□状態： B



S 新品・タグ付き

A 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。

B 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。

C 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思われます。

D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。

E ジャンク品or難あり品



着画モデル(掲載時)

メンズ 170cm 54kg

着画のないものは着画をお断りしておりますのでご了承お願いいたします。



・即購入歓迎



他にも 70s80s90sのワイドスラックス テーパードパンツ カーゴパンツ ミリタリージャケット ストライプシャツ やトレンドのノームコア テックウェア Y2K 00s らしいローライズ フレアデニム ジップやダメージ スタッズ ギミックが効いたトップス ジャケット パンツ デニム ジーンズなどかなり幅広いジャンルの中から厳選されたアイテムを取り扱っております。下の商品ページの方に飛んで是非ご覧くださいませ。



#vintageclothingwang 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トゥルーレリジョン

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ TRUE

RELIGION

USA製

太ステッチデニムジーンズ

紺/OW324