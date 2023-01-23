『プラダ ナイロンショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 22時 25分に出品され03月04日 22時 25分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリア、ローマの本店で購入したショルダーバッグです。旅行用のバックとして使用しておりました。



見た目の色はカーキ系です。

当時、ポーチも同時期に買っており

ギャランティカードがどれかわからないため2つ入れてあります。



目立つものではありませんが、全体的に少し色褪せがあります。カバー部分に若干のホツレ、ベルト部分などにも細かい傷や擦れがあります。



長期保管の中古品としてご理解頂ける方にお譲りいたします。





サイズ

縦 : 約 25cm 横 : 約 31cm マチ : 約 12cm

ショルダーストラップ : 太さ約 4cm (長さは調節可能です)



#PRADA #プラダ #ショルダーバッグ

#メッセンジャーバッグ #肩掛け #斜め掛け #ナイロン #カーキ #三角ロゴ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ プラダ

ナイロンショルダーバッグ