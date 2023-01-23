『beautiful people トートバッグ 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 01時 29分に出品され04月01日 01時 29分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

このトートバッグは、"beautiful people"のブランドによるもので、東京発のクリエーションを反映したデザインが特徴です。



【デザインと素材】

シンプルでスタイリッシュな黒のキャンバス素材を使用しており、日常使いに最適です。ロゴプリントが施されており、ファッション性も兼ね備えています。



【実用性】

トートバッグとしての機能性に優れ、買い物や日常の持ち運びに便利です。特に、特別に作られたというメッセージが、他のバッグとは一線を画すポイントです。



- ブランド: beautiful people

- 色: 黒

- 素材: キャンバス

- 特徴: ロゴプリント

- テキスト: CREATIONS.TOKYO

- テキスト: SPECIALLY MADE



2回ほど使用して、洗濯保管してありました。

全体的にとても綺麗ですが、ロゴプリント辺りに、1ミリ程のシミがあります。



ご覧いただきありがとうございます。よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

バッグ タグ beautiful

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黒