『star team PROV logo hoodie【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 04時 48分に出品され03月26日 04時 48分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 原宿のスケートショップ PROV と、ニューヨークのhomies network のコラボフーディーになります。

2月に購入しました。すぐ春が来たのでほとんど着てません。



受注生産品のため、今後販売されることはないかと思います。



生地も厚いです。

ロスアパボディです

これからの季節に是非。



なにかあればコメントお願いします。



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カラー···ブラック



柄・デザイン···プリント(ロゴなど) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポーラースケートカンパニー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ star

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PROV

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hoodie