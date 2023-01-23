『未使用級ファー✨ PS Paul Smith ポールスミス 巾着ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 10時 26分に出品され03月21日 10時 26分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品詳細◆

ブランド ： PS Paul Smith



モ デ ル ：巾着バッグ✨



ショルダーバッグバッグとしても使える最高峰✨



2way サコッシュ ショルダーバッグ ミニポシェット ポーチ ユニセックス ビジネス



カ ラ ー ：ブラック



購入元 ：PSポールスミス伊勢丹にて購入です。



◆商品状態◆

・購入後肩に合わせたのみです。

外出等や使用していない、未使用にお近いお品です。



◆サイズ◆



幅：17cm、

高さ：20cm、

マチ：13cm、

重量：300ｇ





◆その他◆ お出かけや猫ちゃん、ワンちゃんとのお散歩、軽いショッピングにも最適で可愛いバックです✨



落ち着いたシックなデザインが、バック初心者、ミニマリストの方にも可愛いのでオススメです✨



軽量で柔らかくふわりとしたフェイクファーボディー✨



さりげないロゴが可愛くより一層外に出るのが楽しくなっちゃいます♪



ここまで閲覧いただいた皆様にお得な情報です♪



当店ではフォロワー様限定でお得な◆フォロー割◆を行なってます。



ハイブランド ヴィンテージ 時計 小物 レザーサングラス こちらどんどん出品中です✨



リラックスして存分にお楽しみください！

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#MOONブランドショップのバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ピーエスポールスミス

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バッグ タグ 未使用級ファー✨ PS

Paul

Smith

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巾着ショルダーバッグ