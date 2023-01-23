『[超美品] Smabat M5 pro イントラコンカ型イヤホン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 06時 59分に出品され03月03日 06時 59分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用時間30分程。

私好みの音では無かった為、出品致します。



商品の付属品は全て揃っており、目立った傷や汚れは見当たらず綺麗な状態です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い