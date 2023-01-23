『COMMON PROJECTS 黒 レザー スニーカー 41【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 20時 21分に出品され05月03日 20時 21分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|コモンプロジェクト
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落札価格13000円
722 入札履歴
終了
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