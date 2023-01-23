『COMMON PROJECTS 黒 レザー スニーカー 41【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 20時 21分に出品され05月03日 20時 21分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回綺麗に履いていただけなので、黒皮アッパーには汚れや目立つシワが無いです。

あえて白ソールの汚れをクリーニングせずに撮影しました。磨けばすぐに綺麗になる程度の汚れです。



【高品質レザー】

これらのスニーカーは、耐久性と快適さを兼ね備えた高品質のレザーで作られています。日常使いにも適しており、長時間の着用でも快適です。



【洗練されたデザイン】

シンプルでありながらスタイリッシュなデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチします。どんなコーディネートにも合わせやすい一足です。



【ブランドの信頼性】

COMMON PROJECTSは、品質とデザインにこだわるブランドとして知られています。このスニーカーは、その信頼性を体現しています。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- ブランド名: COMMON PROJECTS

- 製造国: イタリア

- サイズ: 41



ご覧いただきありがとうございます。



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: コモンプロジェクト

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ COMMON

PROJECTS

黒

レザー

スニーカー

41