『Travis Scott × Nike Air Jordan 1 Low【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 10時 26分に出品され03月21日 10時 26分に終了予定です。即決価格は33,880円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|26.5cm
堀米ダンクSB
¥ 13000
送料込み！Nike Dunk Low City Market
¥ 11960
sacai NIKE Magmascape Varsity Royal 26.5
¥ 9984
【新品】NIKE AIR MAX 95 LW (ループウィラー) 29.5㎝
¥ 13300
30cm ON PAF CLOUDMONSTER 2 BLACK
¥ 16060
Nike Air Jordan 1 Low OG チャイニーズニューイヤー
¥ 7020
コンバース スプラトゥーン ALL STAR LC HI / Splatoon3
¥ 11555
【おまとめ】a.testoni 8 1/2 & TANINO CRISCI 7
¥ 12000
WALES BONNER adidas SL72 29cm
¥ 9425
NIKE SB DUNK LOW BACK TO THE FUTURE
¥ 10920
ティンバーランド 6インチ 黒 ヌバックレザー ブーツ 25センチ
¥ 7799
レッドウィング 8167 RedWing
¥ 9360
NIKE AIR JORDAN1 MID 28.5cm
¥ 7410
パラブーツREIMS ランス ローファー ペニー コイン ミンクファー
¥ 23205
OAKLEY FACTORY TEAM SUEDE CHOP SAW MULE
¥ 10387
redwing ベックマン 9013
¥ 8190
アシックスランウォーク プレーントゥ 美品 ブラック 本革 レザー 27cm
¥ 8954
【試着のみ】 リーガル Uチップ 24.5 ダークブラウン
¥ 7800
落札価格33880円
14 入札履歴
終了
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