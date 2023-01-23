『Travis Scott × Nike Air Jordan 1 Low【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 10時 26分に出品され03月21日 10時 26分に終了予定です。即決価格は33,880円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Travis Scott × Nike Air Jordan 1 Low OG SP "Reverse Olive"



スニーカーズ当選品です。

中身確認のため開封のみで、未使用品です。

NIKEの箱のまま発送いたします。



別ストアでも出品しているので、

売れた際は申し訳ございません。



商品写真希望の方はコメントにてお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Travis

Scott

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Nike

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Jordan

1

Low