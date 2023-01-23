『【美品】 マイケルコース ブルックリン 2way レザー ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 02分に出品され03月19日 18時 02分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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6000〜9999円→400円引き

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【デザイン】

このMichael Korsのショルダーバッグは、エレガントなホワイトレザーを使用し、洗練されたデザインが特徴です。タッセルとゴールドの装飾が高級感を演出します。



【機能性】

ショルダーストラップは調節可能で、快適な持ち運びが可能です。日常使いや特別な場面にも適したサイズ感です。



【ブランドの信頼性】

Michael Korsは、ファッション界での確固たる地位を持つブランドであり、品質とスタイルを兼ね備えたアイテムを提供しています。



- 色: ホワイト

- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- 装飾: タッセル

- ブランド: Michael Kors

- ロゴ: MKロゴ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マイケルコース

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