『ハンティングワールド HUNTING WORLD ボストンバック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 05時 34分に出品され03月11日 05時 34分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ハンティングワールド HUNTING WORLD

ボストンバック



写真の商品が全てです。

ご覧になる媒体によって多少の色味変化が生じる事がございますご了承ください。



サイズ

縦 23cm

横 32cm

マチ20cm

若干のズレがある事もございますご了承下さい。



古物ブランドオークション市場にて有資格者が仕入れ鑑定士が鑑定済みですのでご安心下さい。





中古品なので細かい傷や多少の汚れはあります。

ご了承の上ご購入下さいませ。

神経質な方や中古品に理解がない方は購入しないで下さい。



相場よりお安く出品している為折りたたみ圧縮簡易包装にて発送致します。



また商品到着後にキズが多かった剥がれサビがあった髪の毛がついていたなど評価なさる方がいますが写真を良くご覧になり中古品である事をご理解の上ご購入下さいませ。



よろしくお願い申し上げます。



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1108 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハンティングワールド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ハンティングワールド HUNTING

WORLD

ボストンバック