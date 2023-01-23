『ロジクール G【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 37分に出品され03月24日 22時 37分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Logicool G(ロジクール G) オーロラコレ クションゲーミングキーボード テンキ ーレス G715 ワイヤレス LIGHTSPEED Bluetooth 接続対応 リニア メカニカル キーボード 雲 パームレスト 日本語配列 LIGHTSYNC RGB G715WL-LN 国内正規 品



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接続方法...Bluetooth

キーボード/タイプ...メカニカル

スイッチ...リニア

シリーズ名...G

接続形式...ワイヤレス(Bluetooth)

キースイッチ...メカニカル

モデル名...G715

機能...パームレスト 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロジクール