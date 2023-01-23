『UNTITLED アンゴラ ウール ショート丈コート【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 00時 52分に出品され03月18日 00時 52分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド

アンタイトル

UNTITLED



○サイズ

2



○カラー

黒

ブラック



○状態

目立つ傷やよごれはありません





○素材

ウール アンゴラ





○アイテム

コート ショート丈 ハイウエスト

ボルトネック





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他にも多数出品しておりますので是非ご覧下さい(*ˊᵕˋ*)



最後までご覧頂きありがとうございました·˚ ₊˚ˑ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンタイトル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ UNTITLED アンゴラ ウール ショート丈コート