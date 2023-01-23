『★美品★シャネル CHANEL プールバッグ 巾着 ミニリュック ノベルティ【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 04時 50分に出品され03月18日 04時 50分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【こちらは業界の中でも真贋鑑定のかなり厳しい大手ブランド買取店にて鑑定済みですのでご安心ください】





この度はご覧くださりありがとうございます。





〇商品ご説明



ブランド名 シャネル CHANEL

カラー ホワイト×ブラック系

素材 コットン

サイズ 縦 26cm 横 23cm マチ 16cm

付属品 なし

状態 内側底面汚れ 細かなスレ、キズ、汚れなどはありますが、黄ばみ等もほとんどなくかなり白い状態ですので、美品だと思います。





〇注意事項

・中古品という事をご理解の上、ノークレームノーリターンでお願いいたします。

・補色、補修のある商品は正規店での修理ができない可能性がありますので予めご了承ください。



・安心鑑定を利用されない場合でも届いた商品にコピー品の疑いがある時は、受取連絡をせず商品到着後3日以内にお申し出ください。返品等真摯に対応いたします。

ただし、厳しい鑑定を通過した商品のみ扱っており、コピー品はまずあり得ませんのでご安心ください。













カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ★美品★シャネル CHANEL プールバッグ 巾着 ミニリュック ノベルティ