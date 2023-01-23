『★美品★シャネル CHANEL プールバッグ 巾着 ミニリュック ノベルティ【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 04時 50分に出品され03月18日 04時 50分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シャネル
GUCCI 赤 レザー ショルダーバッグ
¥ 11500
Louis Vuitton ルイ・ヴィトン リボリー PM
¥ 124444
エルベシャプリエ 701FB パンサーブルー×ネイビー 白ブランタグ 限定色
¥ 13490
フェイラー ハイジ ショルダーバッグ
¥ 14750
Samantha Vega ショルダーバッグ
¥ 7488
ヘレンカミンスキー トート バッグ A4 HELEN KAMINSKI
¥ 9906
Yumichan様専用 ルイヴィトン アクセソワール ポシェット モノグラム
¥ 14430
新品 トッカ TOCCA TETRA BACKPACK L リュックサック L
¥ 11635
アニエスベー agnes b ショルダーバッグ ベージュ
¥ 7644
新品 フルラ オポチュニティ デニム トート キャンバス 総柄 肩掛け ブルー
¥ 13200
美品 シャネル ボーイシャネル キャビアスキン チェーンバッグ ホワイト
¥ 119240
GREGORY × BEAMS BOY 別注 ポニーバッグ
¥ 8580
ace キャリーケース Mサイズ
¥ 9263
⭐︎ayu様専用⭐︎Christian Dior ディオール ブックトート 正規品
¥ 25300
正規品プラダ ガナパ黒 ショルダートートハンドバッグ ギャランティカード付き
¥ 19422
フェラガモ ダークグレー レザー トートバッグ 専用巾着付き
¥ 13000
PRADA ナイロン トートバッグ ハンドバッグ マチなし
¥ 9360
COACH スヌーピー コラボ ショルダーバッグ ジェイミー カメラバッグ
¥ 9295
落札価格9828円
929 入札履歴
終了
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