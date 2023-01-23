『THERMAREST(サーマレスト) ネオエアーXライト NXT RW【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 11時 55分に出品され04月08日 11時 55分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数々の商品からご覧頂きありがとうございます。



THERMAREST(サーマレスト)

ネオエアーXライト NXT RW(64×183)

新品未使用になります。

定価41,800円



2月に新品未使用でAmazonより購入し、

不備がないか確認した状態になります。

登山に使用する予定でしたが、他のマットを使いましたので出品致します。

キャンプ用品の近くに保管していたので、

ほんのり焚き火の匂いがします。



ご検討の程宜しくお願い致します。



・サイズ:使用時:幅64×長さ183×厚さ7.6cm、  ︎︎収納時:幅28×長さ12cm・重量:442g

・カラー:ソーラーフレア

・R値:4.5

・付属品:ポンプサック、スタッフサック、

 ︎︎リペアキット 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サーマレスト

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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アウトドア寝具 タグ THERMAREST(サーマレスト)

ネオエアーXライト

NXT

RW