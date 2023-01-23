『新品 LA限定 Ｌ エッセンシャルズ グレー パーカー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 05時 29分に出品され03月13日 05時 29分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ブランド: ESSENTIALS (エッセンシャルズ)



★カラー: グレー



★素材: コットン 80%

ポリエステル 20%



★状態：新品未使用タグ袋付き



★参考サイズ表



サイズ:L,肩幅:72.5,身幅:67,着丈:68.5,袖丈:61



★ ※ESSENTIALSは並行輸入品の為、製造段階で多少のほつれや汚れなどある場合がございますので気になるお客様はご購入をお控え下さい。



★輸入並行品の為、製造段階で糸のほつれがある場合がございます。ご購入の際はあらかじめご理解の上お願い致します。



F.O.Gは新たにESSENTIALSとして生まれ変わり、FEAR OF GODと比べてリーズナブルで販売されております。

ESSENTIALSは『必須』という意味の英単語で、どんな洋服にでも合わせられるようなデザインとなっております。

ESSENTIALSは海外セレブのジャスティン・ビーバーがFEAR OF GODと同じく愛用していることもあり、瞬く間に若い人から人気となったブランドです。



FEAR OF GOD（フィアオブゴッド）はLAでJerry Lorenzo（ジェリー・ロレンゾ）により立ち上げられたブランド。あのKanye West（カニエ・ウェスト）が愛用しているブランドとして注目されています。ストリート、グランジ、ロック、モード、スポーツ、様々な要素を取り込んだアイテムは、生産数が少ないため世界的に入手困難なレアブランドとなっています。



※サイト内や他サイトには粗悪な商品が多数掲載してあります。安値での販売者には気をつけましょう。

※寸法は手測りなので若干誤差がございますが、ご了承くださいませ。

※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。

※返品等はすり替え防止の為行っておりません。予めご了承ください。



柄・デザイン···プリント(ロゴなど)



カラー···グレー



袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: エフオージーエッセンシャルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品 LA限定 Ｌ エッセンシャルズ







グレー パーカー