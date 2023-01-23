『PENDLETON 70s USA製 オンブレ ボードシャツ 開襟 M ウール【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 01時 56分に出品され04月23日 01時 56分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。





◯商品説明



PENDLETON 70s USA製 オンブレ ボードシャツ 開襟 Mサイズ ウール ボックス ロカビリー オープンカラー



◯カラー

ブラウン系

ご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。



◯コンディション

フロント小穴あり。微細な汚れありますが大きな汚れやダメージなくまだまだ着用可能です。

ビンテージにご理解のある方のご購入お待ちしております。



◯サイズ実寸

肩幅46センチ

身幅57センチ

袖丈60.5センチ

着丈71センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

また、着丈は襟を含まず、リブがある物は裾のリブを含んだ数値になります。



二重梱包に努めます

梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。



仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。



他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。



ぜひご覧くださいませ



#古着屋dropOutペンドルトン

#古着屋dropOutシャツ



199108167260213 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ペンドルトン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ PENDLETON

70s

USA製

オンブレ

ボードシャツ

開襟

M

ウール