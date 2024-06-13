『⭕球場配布品⭕クレイトン・カーショウ ボブルヘッドドジャース 2017 c646【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 04時 36分に出品され03月19日 04時 36分に終了予定です。即決価格は7,394円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>野球>>>記念グッズ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|メジャーリーグベースボール
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落札価格7394円
763 入札履歴
終了
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