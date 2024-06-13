『⭕球場配布品⭕クレイトン・カーショウ ボブルヘッドドジャース 2017 c646【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 04時 36分に出品され03月19日 04時 36分に終了予定です。即決価格は7,394円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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クレイトン・カーショウ ボブルヘッド

・状態：新品・未使用

・2024年9月にアメリカで入手したものです。

・使用する機会がなくなったので出品致します。

・日の当たらない収納で保管していました。

・喫煙者なし、ペットも飼っていません。

・なるべく早く返信しますので質問などコメントお願いします。

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◆商品名◆

球場配布品 クレイトン・カーショウ ボブルヘッドドジャース 2017年 バブルヘッド フィギュア Clayton Kershaw





◆状 態◆

新品・未使用

詳細は写真にてご確認ください、写真のものをお届けします。





◆付属品◆

写真のものがすべてになります。





◆サイズ◆

本体：全高 約17cm

外箱：9×15×19cm

※多少の誤差はご了承ください。





◆商品情報◆

・最多勝3回、奪三振王5回、最優秀防御率3回、サイヤング賞3回、MVP1回、ゴールドグラブ賞1回受賞。MLB最強左腕、クレイトン・カーショウのボブルヘッド人形です。



・2014年4月24日、ドジャース本拠地ドジャースタジアムにて限定配布された、貴重な非売品です。



・カーショウの自身2度目となるサイヤング賞受賞（2013年）を記念してつくられたボブルヘッドとなります。





◆発送方法◆

追跡番号付きの匿名配送で発送致します。

到着日・到着時間の指定が可能です。希望日がございましたらご連絡ください。

(※ポスト配送は時間指定できません。)

ダンボールまたはプチプチで厳重に梱包して発送します。





◆その他◆

商品のすり替えや付属品の抜き取り防止のため 詳細な特徴・商品重量・シリアルナンバー等を控えさせていただきます。

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まとめ買いでお値引き可能ですので、まとめ買い依頼・コメントお願いします。



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種類...雑貨

詳細...ボブルヘッド

リーグ名/大会名...メジャーリーグ/MLB

チーム(球団)名...ロサンゼルス・ドジャース

タイプ...選手 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>記念グッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メジャーリーグベースボール