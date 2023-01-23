『THE NORTH FACE PURPLE LABELダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 09時 10分に出品され03月05日 09時 10分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE PURPLE LABEL DOWN SHIRT JACKET 光電子





品番：ND2752N



COLOR : ブラウン



SIZE ： Ｓ

(着丈66cm 身幅50cm 肩幅42cm 袖丈58cm）



※個人管理品になりますのでトラブル回避の為、

状態にこだわる方、神経質な方の購入はご遠慮ください。

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1970年代にリリースされたTHE NORTH FACEのダウンシャツをベースに、シルエットや機能面をアップデート。



ポリエステルとコットンを65:35の割合で混合した65/35ベイヘッドクロスを使用し、クラシカルな雰囲気が漂います。



中綿には、天然ダウンに超軽量の光電子ファイバーをミックスした光電子ダウンを使用。



光電子繊維は、煙よりも小さなセラミック粒子が着る人自身から放たれる遠赤外線を輻射し、自然な暖かさを持続させることのできる繊維です。



改良を重ね、保温機能はそのままに着ぶくれしない

シャープなシルエットを実現。

ラウンドカットされた裾は横から見てもすっきりとし、

シャツとしてもアウターとしても活躍します。



超軽量で暖かく、シンプルなデザインで

扱いやすい街着ダウンとしてデイリーに着て頂けます。



定価¥41,800



<素材>

表地 : ポリエステル65%、綿35%

裏地 : ナイロン100%

中綿 : ダウン72%、レーヨン20%、その他羽毛8%

ポケット袋布 : ポリエステル65%、レーヨン35%



●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

PURPLE

LABELダウンジャケット