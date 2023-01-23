『STONE ISLAND ストーンアイランド パーカー スウェット 黒 M 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 17時 46分に出品され03月15日 17時 46分に終了予定です。即決価格は16,065円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Stone island ストーンアイランド

プルオーバー パーカー スウェット

カラーはブラック

サイズはM

肩幅49㎝ 着丈71㎝ 身幅51㎝

※平置きでの素人採寸となります

付属: なし



正規店購入

ワンシーズン着用しましたが目立つダメージなく美品かと思います。

状態は、画像にてご確認ください。







ストーンアイランド

stone island

コットン

フロント

ロゴスウェットシャツ

プルオーバー

トレーナー

ブラック

黒

スウェット

パーカー

裏起毛





カラー···ブラック



タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STONE

ISLAND ストーンアイランド パーカー スウェット 黒 M 美品