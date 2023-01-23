『PORTER ポーター ボストンバッグ 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 19分に出品され03月20日 22時 19分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER ポーター



TRUNK 2WAY GARMENT BOSTON BAG



【サイズ】

幅56ｃｍ 高さ40ｃｍ マチ18ｃｍ



◎ガーメントケースとボストンバッグを一体化させたような形状が特徴の独創的なシリーズ「TRUNK（トランク）」です



◎見た目は一般的なボストンバッグですが、前面の層を開けるとハンガーが一つ付属したガーメントケースを備えています



◎メイン収納部も十分な容量があり、長期の出張や旅行にも対応可能です。底部には鋲がついており、床に気兼ねなく置けるのもポイントです





子供が小さい時に帰省に使っていました

家↔︎車↔︎実家の移動だけで、持って出歩く事はしていないので色褪せもなく比較的綺麗な状態です

ハンガーや肩ベルトも使わないので外して保管していました



⭐︎若干のスレや保管時のシワがあります



⭐︎持ち手のバンドにシワがあります



⭐︎メイン収納部のメッシュポケットに、パンフレットか絵本の紙があたってついてしまった拭いてもとれない汚れがあります



⭐︎ネームタグの中の紙は捨ててしまいました



以上、自宅保管の中古品にご理解いただける方、よろしくお願いします



#ボストンバッグ #ビジネスバッグ

#ガーメントケース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

ポーター ボストンバッグ

黒