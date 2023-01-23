『90s NIKE ACG ナイキ エィシージー 中綿 ナイロンジャケット XS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 44分に出品され03月21日 23時 44分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド】

NIKE ACG

ナイキ エィシージー



【商品名】

90s NIKE ACG ナイキ エィシージー 中綿 ナイロンジャケット THERMAL LAYER COUCHE THERMIQUE ダブルジップ 古着



【カラー】

ブラック系

BLACK系

薄いブラック系

グレーに近いブラック系

ダークグレー系



ブラック系×グリーン×パープル

black系×green×purple

黒緑紫



【表記サイズ】

XS



【平置き実寸】（cm）

肩幅

40.5

身幅

49.5

着丈

64

袖丈

63

※素人の平置き採寸になります。

若干の誤差はご了承下さい。



【素材】

本体

ポリエステル

100%

裏地

ナイロン

100%

中綿

ポリエステル

100%



【状態】

☑︎USED

☑︎胸ロゴが消えかかっている

☑︎袖にダメージあり

☑︎気にならなければまだまだ使用可能

※写真をご確認下さい



⚫️中古品・自宅保管になります。

ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。



NIKE ACG

ナイキ エィシージー

ナイロンジャケット

中綿ナイロンジャケット

キルティングジャケット

ナイロンキルトジャケット

ジャンパー

90s

00s

Y2K

vintage

ヴィンテージ

ビンテージ

年代物

当時物

小さいサイズ

スモールサイズ

smallサイズ

希少

レア

入手困難

一点物

スポーツmix

スポーツミックス

ストリート

カジュアル

古着

ユニセックス

unisex

ロングシーズン

ナイキジャパン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ナイキエィシージー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

NIKE

ACG

ナイキ

エィシージー

中綿

ナイロンジャケット

XS