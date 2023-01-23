『Schott 2WAY レザーダウンジャケット USA製 サイズS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 12時 01分に出品され03月22日 12時 01分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Schott 2WAY レザーダウンジャケット



USA製



サイズS



Sサイズですが、M〜Lくらいのサイズ感です。



袖が脱着可能でベストとしても使用できます。



左肩脇くらいに１つ小さな穴があります。



レザー部分に擦れ有り



着丈68cm

身幅63cm

袖丈68cm

肩幅50cm



カラー···ブラック

素材(詰め物)···フェザー,グース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Schott

2WAY

レザーダウンジャケット

USA製

サイズS