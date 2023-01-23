『A.P.C セルビッジデニムジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 14時 39分に出品され04月29日 14時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズS

色インディゴ

３万円程で購入しました。

2回着用しました。

サイズアウトしてしまったため出品します。

洗濯はしていません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アーペーセー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ A.P.C

セルビッジデニムジャケット