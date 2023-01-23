『整備済 ONKYO オンキョー アンプ Integra A-812XG 取説付【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 27分に出品され03月08日 23時 27分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ONKYO オンキョー プリメインアンプ Integra A-812XG です。



中古で購入したものですが以下を実施しています

・リレー簡易洗浄

・メインボリューム分解洗浄

・バランスボリューム、プッシュSW類簡易洗浄

・SP切替SW分解洗浄

・内部簡易清掃

・リアパネルの各端子磨き



CD／TUNER／PHONO／TAPE／DAT／VIDEO・AUXの全入力端子にて音出し確認し大きな問題は確認できませんでした(計測器等で確認していません、あくまでも主観であることをご理解ください)。

※REC端子および機能は未確認です。

※PHONOはMMおよびMCカートリッジで確認済。



コピーですが取扱説明書をお付け致します。



PHONO端子がありますのでレコードプレーヤー使用可能で、MM／MCカートリッジ両方の使用が可能です。この価格帯でMCカートリッジ可能な機種は少ないと思います。



修理の過程で分解し清掃しておりますので、気持ちよくお使いいただけると思います。



年代物の中古ですので使用による擦れや傷・くすみ等ありますことをご理解のうえ、ご購入を検討ください。

新品同等の品質を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。



★ご参考

ONKYO A-812XG ￥39,800(1989年頃)

デジタル/AVへの本格的な入門機として開発されたプリメインアンプ。

インテグラ直系の電源回路や、High fTパワートランジスタを使用したディスクリート構成の出力段などを採用しています。CDダイレクトスイッチを搭載しており、インプットセレクターなどのスイッチ類やトーンコントロールなどをバイパスし、CDプレイヤーからの音楽信号をピュアなままパワーアンプ部へ送り込んで増幅できます。6系統の入力端子を搭載しています。また、Phono入力はMCカートリッジも使えるように、MC/MM切換えスイッチを搭載しています。

定格出力 72W+72W(6Ω) 60W+60W(8Ω)

電源AC100V、50Hz/60Hz

消費電力(電気用品取締法)115W

外形寸法幅435x高さ119x奥行272mm

重量6.7kg 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オンキヨー