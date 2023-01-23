『ルイヴィトン保存袋 16枚➕箱、紙袋【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 00時 38分に出品され03月19日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|ブランド:
|ルイヴィトン
（新品未使用）Burberry ミディアム フランシス ハンドバッグ
¥ 70000
未使用級 コーチ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way レザー ベージュ
¥ 7800
TUMI トゥミ ナイロン コンパクト・ キャリーケース ソフトシェルレッド
¥ 14900
希少 HIROFU ヒロフ ミニバッグ アクセサリーポーチ ハンドバッグ レザー
¥ 10763
《美品》 CELINE セリーヌ トートバック マカダム柄 トリオンフ
¥ 11000
SNIDELスナイデル エコキャンバスバッグM ピンクトートバッグ キャンバス
¥ 7410
FURLA バーガンディ ショルダーバッグ ボルドー 赤トートバッグ 新品未使用
¥ 14500
新品！！STELLA McCARTNEY ミニクロスボディ ショルダー バッグ
¥ 9490
シャネル シール・カード有 ココマーク ラムスキン チェーンショルダーバッグ
¥ 64260
myweakness ともさかりえ バッグ
¥ 13508
【美品】RST russet MONOGRAM TOTE LARGE トート
¥ 10400
avacation vast tote
¥ 12250
ジミーチュウ 巾着バッグ
¥ 12378
Lecreative? / レクリエィティブ ツイードバックL
¥ 7176
ロエベ LOEWE インナーバッグ 巾着 ポーチ
¥ 10764
MARONENONFEE マーロンエノンフィ スカラップバッグパレルモ/スモール
¥ 9360
Burberry 2wayショルダーバッグ
¥ 10250
【ロエベ】 トートバッグ 黒 【LOEWE】
¥ 10140
落札価格7644円
61 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！