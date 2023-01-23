『ルイヴィトン保存袋 16枚➕箱、紙袋【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 00時 38分に出品され03月19日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン保存袋16枚

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紙袋、箱 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ ルイヴィトン保存袋 16枚➕箱、紙袋