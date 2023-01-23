『tweed jacket エルメネジルドゼニアErmenegildo Zegna【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 24分に出品され03月29日 13時 24分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

このブラウンのツイードテーラードジャケットは、クラシックなスタイルを提供します。シンプルでありながらエレガントなデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【機能性】

2つのフロントポケットがあり、実用性も兼ね備えています。内側はクリーム色で、着用時の快適さを追求した設計です。





- 色: キャメル

- 素材: ツイード

- デザイン: テーラードジャケット

- ポケット数: 2つのフロントポケット

- 背面デザイン: シンプルなデザイン

- 内側の色: クリーム色



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ tweed

jacket

エルメネジルドゼニアErmenegildo

Zegna