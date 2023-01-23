『Z151 エディオン製2022年7キロ洗濯機 ANG-WM-C70-W【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 10時 38分に出品され03月05日 10時 38分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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その他のエリアは、別料金で「梱包・発送たのメル便」での配送になります。

商品代金+8600円です。



メーカー :エディオン製

型番 :ANG-WM-C70-W

年式 :2022年製

状態 :中古品（多少の傷汚れ有り）取扱説明書有り

洗濯容量 :7.0㎏



※給水ホース・排水ホースあります！

※説明書有り





配送先やお持ち帰り後のサイズ都合でのご返品はお受けできませんのでご理解お願いします。





直接取りに来ていただける方、大歓迎です。 当方、春日井市からの出品です。

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※値引き：大変申し訳ありませんが、値引き交渉は受けておりません。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし