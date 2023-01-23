『cruciani 春物 ニット ネイビー 46【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 01時 35分に出品され03月09日 01時 35分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Cruciani（クルチアーニ）の春夏定番のクルーネックニット。

繊維の1本1本が非常に細く長い最高級ギザコットンを100%使用した本モデルは、とろみ感のあるしなやかな肌触りが魅力です。

2017年BEAMS SFで購入（10回ほど着用）された方がメルカリ出品したものを2019年に購入（4回着用）。



サイズ:46

着丈 60／肩幅 41／身幅 51／そで丈 61 (cm)

色:ネイビー

定価:¥39,000



※注意事項

・素人採寸ですので多少の誤差があることご理解ください

・照明の関係で実際の色と異なる可能性があります

・あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クルチアーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ cruciani

春物

ニット

ネイビー

46