『23ss WTAPS DESIGN 01 LS COTTON COLLEGE【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 06時 48分に出品され04月15日 06時 48分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー··· ASH GRAY



袖丈···長袖



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



＊国内正規店にて購入。



＊値引き交渉お断りします。



＊体型（身長、体重、着用感等）を教えて下さいという質問等はお断りします。個々によってサイズ感や感じ方は異なりますのでご了承下さい。



＊「まだありますか？」「まだ売ってますか？」等の質問お答えしません。SOLDになってなければあります。



＊「購入してよろしいですか？」の質問も不要です。お答えしても購入しない意味不明な人は即ブロックします。



＊新品未使用品・付属品完備



＊西山徹( TET )氏によるブランド。1993年に前身のFORTY PERCENT AGAINST RIGHTS®としてスタート、翌94年に 「WTAPS」 として本格な活動、一時的な活動停止も経て、96年頃より再始動し、ミリタリーウェアをベースに、その枠だけにはとどまらない斬新なアイテムを送り出している。M-65などをはじめとするミリタリーウェアを中心にシャツ、デニム、Tシャツといって普遍的なアイテムの1つ1つのクオリティの高さも必見です。



ZORN トップス カレッジ 長袖 Tシャツ ロンT SIGN TEE ダブルタップス ディセンダント DESCENDANT AH.H FPAR NEIGHBORHOOD ネイバーフッド



＊ご不明な点がございましたらご質問下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 23ss

WTAPS

DESIGN

01

LS

COTTON

COLLEGE