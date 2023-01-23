『Nike × COMME des GARÇONS Tシャツ Lサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 01時 41分に出品され04月16日 01時 41分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとデザイン】

このTシャツはNikeとCOMME des GARÇONSのコラボレーションによるもので、独自のグラフィックプリントが特徴です。モダンでスタイリッシュなデザインが魅力です。



【素材とサイズ】

100%コットン製で、快適な着心地を提供します。サイズはLで、ゆったりとしたフィット感があり、カジュアルなスタイルに最適です。



【製造国と型番】

日本製で、型番は1N-T101です。高品質な仕上がりが期待できます。



- ブランド: Nike

- デザイン: グラフィックプリント

- サイズ: L

- 素材: 100% コットン

- 型番: 1N-T101

- 製造国: 日本



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Nike

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COMME

des

GARÇONS

Tシャツ

Lサイズ