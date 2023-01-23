『【中古品】Mサイズ／バーバリーブラックレーベル／ジャージ／三陽商会／【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 18分に出品され03月31日 01時 18分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルでありながらスタイリッシュなジップアップデザインが特徴です。



【機能性】

ファスナー付きポケットが2つあり、収納力も兼ね備えています。普段使いからスポーツシーンまで幅広く活躍します。



【素材】

柔らかい生地感で、快適な着心地を提供します。



- 色: グレー

- デザイン: ジップアップ

- ポケット: ファスナー付きポケット2つ

- 後ろデザイン: 無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【中古品】Mサイズ／バーバリーブラックレーベル／ジャージ／三陽商会／完売品