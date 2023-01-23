『90s ポロ ラルフローレン ジップ 刺繍ポニー パーカー グレー XL 古着【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 14時 02分に出品され04月20日 14時 02分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆ご覧いただきありがとうございます☆













大人気の ポロ ラルフ ローレン(POLO RALPH LAUREN)

90年代 海外製



人気カラー 希少デザイン

刺繍 ポニーロゴ ジップアップ スウェット パーカー



サイズ感もとても良く

ユニセックスで着て頂けるアイテムになります。



古着屋でもなかなか見かけない貴重なアイテムになります★



※一部小さな汚れがありますが

その他目立つダメージや汚れ等はございません。





※※※※※※※※

古着商品つきましては

古着や新古品にご理解ある方のみ購入お願い致します。

※※※※※※※※









■サイズ：XL



着丈：74cm

肩幅：56cm

身幅：67cm

袖丈：68cm







・ホームクリーニング済み

・即購入OK

・入金より1～2日以内の発送





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#MKUsedMart 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

ポロ

ラルフローレン

ジップ

刺繍ポニー

パーカー

グレー

XL

古着