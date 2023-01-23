『REALFORCE R2 日本語配列 フルサイズキーボード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 06時 25分に出品され03月24日 06時 25分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。日本語配列を使わなくなってしまったので出品しました。あまり使っていないので状態は比較的良いかと思います。写真に写っているものが全てです。



- ブランド: REALFORCE

- タイプ:静電容量無接点キーボード

- 接続方式: USB接続

- 色: 黒

- キー配列: 日本語配列

- 説明書: あり

接続形式...有線

キースイッチ...静電容量無接点方式

キーボード配列...日本語



【高品質メカニカルキーボード】

REALFORCEのメカニカルキーボードは、耐久性と快適なタイピングを実現するために設計されています。高品質なスイッチを採用しており、長時間の使用でも疲れにくいです。



【USB接続】

簡単に接続できるUSB方式を採用しており、すぐに使用を開始できます。プラグアンドプレイで、特別なドライバーは不要です。



【日本語配列】

日本語配列のキー配置により、日本のユーザーにとって使いやすい設計となっています。特に日本語入力を行う方に最適です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし