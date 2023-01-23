『【未使用美品】SAMSONITE 2WAY 自立 ブリーフケース BLACK【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 05時 15分に出品され03月27日 05時 15分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【未使用美品】【デザイン◎】

SAMSONITE サムソナイト

2WAY ショルダーバッグ ブリーフケース

ビジネス フォーマル カジュアル 通勤 通学

多収納 多機能 pc収納 A4収納

ストラップ取外可 フェイクレザー

大容量 自立○ 立体感 ハンドバッグ

BLACK ブラック 黒 × メタルパーツ

※タグ等はございません。



〈タテ31ヨコ37底マチ16〉

（※大雑把に測定した数値になります。参考程度にお考え下さい）



僅かに保管によるスレがございます。

未使用の綺麗な良好な状態になります。

※完璧な状態をお求めの方神経質な方過度に状態を気にされる方は購入をお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サムソナイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【未使用美品】SAMSONITE

2WAY

自立

ブリーフケース

BLACK