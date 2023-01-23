『FREITAG F48 HAZZARD フライターグ ハザード バックパック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 36分に出品され03月28日 07時 36分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大事にしてたので(ほとんど使用してないので）状態は悪くないと思います

見た目は買った時とかわってないと思います

素人なのでよくわかりませんが



中はほとんどモノを入れてないので未使用に近いです



リュックはもちろん斜めがけ手さげ鞄などの使い方もできます 肩紐ベルトは中に収納できます

中の素材は吸収素材みたいなのでノートパソコンなど入れても大丈夫だと思います



タグなど付属品はないです



中古品ということをご理解ください



神経質な方はご購入お控えください



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ FREITAG

F48

HAZZARD

フライターグ

ハザード

バックパック