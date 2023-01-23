『海外製ステンレス製ベース 専用ケース付き【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 12時 05分に出品され04月24日 12時 05分に終了予定です。即決価格は840,000円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ステンレス製で耐久性が高く

個性的でスタイリッシュなデザインが特徴的。

独特な音を持ちコントロールノブを調整すれば

幅広いジャンルに適応できる万能な表現が可能。

(JAZZ、ファンク、ヒュージョン、ロック、POP)

に使用してました。



長期間の使用にも耐える設計との事です。



【デザイン】

ステンレス仕上げが特徴的で、スタイリッシュな外観です。ネックの丸形状は慣れると演奏時に快適なフィット感を提供します。



【機能性】

4弦用のチューニングペグ、コントロールノブが搭載されており、音色をハイからロー好みに調整し音質の調整が容易です。専用ケースも付属しているため、持ち運びや保管にも便利です。



海外で購入し大切に愛用してましたが

音楽から引退し、もう使用する事もないので

この機会に出品してみました。

国内でまず見ないレアなベースです。



状態は目立った傷や汚れはない美品です。

使用頻度もかなり少なくほぼ新品に近い状態。

外に持ち出した事は一度もないです。

自宅室内のみ使用の美品。







- 素材: ステンレス製

- 色: ステンレスシルバー

- 形状: エレキベース

- チューニングペグ: 4弦用

- 付属品: ケース付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし