『海外製ステンレス製ベース 専用ケース付き【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 12時 05分に出品され04月24日 12時 05分に終了予定です。即決価格は840,000円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
ESP Grass Roots G-AM-55MS Walnut エレキベース
¥ 13400
Mark Bassジェフバーリンシグネーチャーモデル CMD151P 600W
¥ 20700
Fender JAZZ BASS 1974年製 made in USA
¥ 144320
BanG Dream! BOTTOM BUMP PJ NANAMI
¥ 20400
Schecter Diamond Series ベースギター
¥ 17600
TECH21 VT BASS DI ベース用エフェクター
¥ 11500
YAMAHA MOTION B MB-Ⅲ ヤマハ エレキベース
¥ 9360
clefs saturation buffer
¥ 20000
80年 マツモク製 アリアプロ2 PB600D ディマジオPU
¥ 30268
SPEAR GUITARS Gae-Bolg FIVE エレキベース ５弦ベース
¥ 26680
C.F.S. エレキベース ホワイト
¥ 15000
Three Dots / FB VBM/R
¥ 54600
【エレキベース】YAMAHA BB434 BL 4弦ベース パッシブ PJベース
¥ 18174
BOSS Bass Synthesizer SYB-5
¥ 10530
Crews Maniac Sound DPA-2B ベースプリアンプ
¥ 9620
Aguilar DB599 ベースコンプレッサー
¥ 11050
電車様専用 VEMURAM DJ1 初期ロット1桁
¥ 25300
エレキベース アンプ付き
¥ 9750
落札価格840000円
636 入札履歴
終了
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