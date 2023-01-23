『⭐️極美品⭐️TUMI トラベルキャリー リュック 2way キャリーリュック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 01時 32分に出品され04月12日 01時 32分に終了予定です。即決価格は15,704円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅即購入OK。早い者勝ちです。



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【状態】

こちらの商品は【A+】ランクです。



【状態に関する特記事項】

全体的に綺麗な状態でまだまだご使用いただけます！



【状態ランク一覧】

Sランク試し履き着用、もしくは使用された形跡のない大変状態の良い商品

A+ランク数回使用の形跡が見られるが、かなり状態の良い商品

Aランク少々の使用感が見られるが、状態の良い商品

B＋ランク目立たない汚れや小傷などが見られる商品

Bランク使用による傷や汚れが見られる商品



美品・良品の判断などはあくまで当方の主観によるものです。 入札される際は画像でご確認いただき状態に納得したうえでお願い致します。



出品しているお品は全て厳しくチェックしておりますが、あくまでも一度人手に渡った中古品です。 気になる点等は落札前にお問合せをお願いします。



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商品説明

ブランド名: TUMI トゥミ



タイプ: キャリーバック スーツケース リュック

2way キャリーリュック

リュックキャリー

2輪

シーン:ビジネス カジュアル フォーマル

通勤 通学 冠婚葬祭



カラー: ブラック



型番: 2228773BC



素材: バリスティックナイロン



付属品:無し



サイズ】

マチ18cm

横32cm

高さ51cm



その他】



《購入元》

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

保管場所にペットはいません。非喫煙者です。



保管場所にペットはいません。非喫煙者です。



その他気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。



もちろん、コメントなく即購入でもOKです。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ⭐️極美品⭐️TUMI

トラベルキャリー リュック 2way

キャリーリュック